KIJK. Lopers vallen en worden vertrappeld door ongeduldige concurrenten in Valencia: “Er hadden doden kunnen vallen”

De start van een loopwedstrijd in het Spaanse Valencia is afgelopen weekend uitgemond in chaos. Een te groot aantal deelnemers startte tegelijk aan de tocht van tien kilometer, met alle gevolgen van dien. Verschillende lopers vielen en werden vertrappeld door ongeduldige collega's, die op social media heel wat kritiek krijgen.

Als sardines in een blik. Zo stonden de deelnemers deze week te wachten om te kunnen beginnen aan de 10K Valencia Ibercaja, die bekendstaat als één van de snellere wedstrijden ter wereld en veel lopers de kans biedt om hun besttijd scherper te stellen. Net daarom sloten volgens Spaanse media meer lopers dan toegestaan aan bij de elitegroep die als eerste van start ging. Heel wat deelnemers wilden hun wagonnetje aanpikken bij die sterke groep, om zo te profiteren van hun snelle start.

Volledig scherm Links: het was voor de start al drummen. Rechts: enkele lopers gingen tegen de grond. © Instagram

Maar het liep dus mis. In het onvermijdelijke gedrum bij de start gingen verschillende mensen tegen het asfalt, waardoor de weg op een bepaald ogenblik bijna volledig versperd was. Maar dat hield enkele deelnemers niet tegen om door te zetten. Ze vertrappelden hun concurrenten, die geen kant uit konden. Om de druk van de ketel te halen, begonnen toeschouwers de dranghekken langs het parcours zelfs weg te trekken (zie video boven).

“Gelukkig zat ik net voor de valpartij”, reageerde Miguel, een deelnemer, bij Las Provincias. “Maar enkele van mijn vrienden raakten wel betrokken en zij zeiden achteraf dat het hun twintig slechtste seconden ooit waren in een loopwedstrijd. Niet door de tijd die ze verloren, wel door de angst. Want die was er echt wel. Er is altijd wel wat geduw bij de start, maar dit was echt een onveilige situatie.”

De ongeduldige lopers krijgen ook heel wat kritiek op social media. “Dat mensen zich zo kunnen gedragen om vijf seconden van hun persoonlijk record te krijgen...ongelooflijk”, reageert iemand. “Dit is verschrikkelijk, er hadden doden kunnen vallen. Een grove fout van de organisatie, want ook vorig jaar was de startstrook al veel te smal”, schrijft iemand anders.

Schouder ontwricht

Volgens die organisatie liep geen enkele deelnemer zware verwondingen op. Voor velen bleef het bij schaafwonden en blauwe plekken, één Braziliaanse deelnemer zou zijn schouder hebben ontwricht. “Maar wij betreuren uiteraard elke blessure die het gevolg is van dit incident”, klinkt het in een statement. “De veiligheid van de deelnemers is het allerbelangrijkste en daarom hadden we er ook voor gezorgd dat verschillende groepen op verschillende momenten zouden starten. Maar jammer genoeg heeft niet iedereen dat gerespecteerd.”

De organisatie steekt tegelijk de hand in eigen boezem. “De startstrook was smal, dat kan beter in de toekomst. We zullen bekijken welke aanpassingen mogelijk zijn, zodat het veiliger wordt voor de lopers. Dat is onze prioriteit.” In totaal liepen meer dan 10.000 de wedstrijd uit.

Bijna wereldrecord Bij de vrouwen won Yalemzerf Yehualaw. De Ethiopische bleef amper vier seconden boven haar eigen wereldrecord op de tien kilometer (29'14") en toonde zo nog eens dat Valencia wel degelijk een razendsnelle wedstrijd is. Bij de mannen werden de twee snelste tijden ooit (26'24" van Rhonex Kipruto en 26'38" van Joshua Cheptegei) er gelopen, bij de vrouwen vijf van de tien snelste tijden.