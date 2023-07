KIJK LIVE. Wie wordt de volgende tegenstander van Jan Quaeyhaegens? Volg Cage Warriors in Rome hier

Het driege­slacht Everts geeft gas voor GP van België: “Het is allemaal onze droom om Liam zijn droom te helpen verwezen­lij­ken”

In de motorenstelplaats ten huize Stefan Everts (50) ziet zoon Liam (18) dagelijks hoe goed zijn papa was: een zee aan trofeeën - inclusief tien WK-titels - staat er uitgestald. Ook opa Harry (71) was een kampioen - getuige zijn vier wereldtitels. Liam wil na zijn allereerste GP-zege in juni zondag zijn talent tonen in de GP van België. Maar eerst: een geanimeerd gesprek met drie generaties over de motorcross, trainen, muziek en de ‘Everts-dynastie’.