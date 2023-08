KIJK LIVE. Vanavond exclusief bij HLN: bokskolossen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois vechten om wereldtitel

WK ATLETIEK “Ze wilde het woord ‘atletiek’ niet meer horen. Zo diep zat ze”: coach Carole Bam blikt vooruit naar eerste WK-finale van Bolingo

Eerst was er stress, dan kwamen de tranen. Zo beleefde trainster Carole Bam maandag de geweldige sprint van ‘haar’ atlete Cynthia Bolingo op het WK in Boedapest. En vanavond wordt het weer 50 seconden afzien want in de finale van de 400m is de Brusselse weer aan zet. “Cynthia is een echte krijger.”