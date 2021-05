KIJK LIVE. Trekt Van den Bergh de goede lijn door tegen Gary Anderson? ‘Dancing Dimi’ rond 22u30 aan zet

DartsDimitri Van den Bergh is vanavond opnieuw aan zet in de Premier League darts. Rond 22u30 neemt ‘Dancing Dimi’ het op tegen Gary Anderson (PDC 6). Zorgt co-leider Van den Bergh voor een nieuwe krachttoer, na zijn knappe zege van gisteren tegen Nathan Aspinall (PDC 10)? U kan alles live volgen via VTM 2 of in deze liveblog.