KIJK LIVE OP VTM2. ‘Dancing Dimi’ kijkt uit naar terugkeer fans tijdens finaleweek Premier League: “Wil komende dagen nog vier punten pakken”

Olympische Spelen Straks Belgische skateboar­ders in Tokio? Lore Bruggeman houdt kansen op Spelen gaaf met knappe wedstrijd in VS

9:44 Krijgen we een Belgische skateboardster op de Olympische Spelen? In Tokio staat de sport voor het eerst op het programma van de Zomerspelen. Lore Bruggeman (19) uit Deerlijk deed in de VS een goeie zaak om erbij te zijn. Ook Axel Cruysberghs is volop in de running voor een ticket.