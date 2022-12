KIJK LIVE. Oekraïner komt in legeruniform de ring in, bokslegende Tyson Fury straks in actie tijdens wereldtitelgevecht

WK turnen Goudgelak­te Nina Derwael mikt op derde wereldti­tel op de brug: “De nagels zijn er klaar voor, dus ik ook”

Schrap de bescheiden ambitie van Nina Derwael kort voor de WK-start. Morgen om 17u gaat ze vol voor een nieuwe gouden droom op de brug. Want half werk, dat zit niet in de genen. “De honger is er om voor de titel te gaan.” Er ligt overigens een extra uitdaging in de geschiedenisboeken.

4 november