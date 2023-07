KIJK LIVE CAGE WARRIORS. Titelgevecht tussen Stanton en Webb bij middengewichten, populaire Vucenic vecht tegen Picaud

Dit was CAGE WARRIORS 156: Darren Stewart stunt tegen Matthew Bonner - Nederlan­der Ghassan Abdenabi verliest bij debuut

Cage Warriors keerde voor de eerste keer in drieënhalf jaar terug naar Cardiff, de hoofdstad van Wales. Tijdens het 156ste evenement was het uitkijken naar ex-middengewicht kampioen Matthew Bonner tegen UFC veteraan Darren Stewart. Het was Stewart die na een spannende partij aan het langste eind trok. In Cardiff kregen we ook het het debuut te zien van de Nederlander Ghassan Abdenabi. Hij moest wel het onderspit delven tegen Andrew Clamp.