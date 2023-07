KIJK LIVE CAGE WARRIORS (22u). Titelgevecht tussen Stanton en Webb bij middengewichten, populaire Vucenic vecht tegen Picaud

Vanavond is de O2 Arena in Londen het decor voor het Cage Warriors 157-event. Het belangrijkste gevecht op de Main Card is dat tussen titelhouder Mick Stanton en uitdager James Webb in de middengewichtdivisie. Ook de populaire Jordan Vucenic, voormalig kampioen bij de vedergewichten, is van de partij. Hij vecht tegen de Fransman Brice Picaud. Abonnees kunnen de actie in Londen vanaf 22u volgen op deze pagina.