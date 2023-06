KIJK LIVE. Belgian Cats ontvangen op Brussels stadhuis, straks huldiging op balkon

Waarom Nafi Thiam niet echt wakker ligt van het WK atletiek: “Ik wil in mijn carrière een grand total bereiken. Het Europees record. Of meer...”

Meten is weten. In dat opzicht is Nafi Thiam dit weekend in het Duitse Ratingen weer een stuk wijzer geworden. Met de info die de olympische kampioene uit vijf proeven puurde, kan ze nu verder schaven aan wat haar chef d’oeuvre moet worden: “Un grand total.” Het WK over twee maanden lijkt te dienen als tussenstation.