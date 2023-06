KIJK LIVE. Belgian Cats naar balkon voor huldiging op Grote Markt Brussel, ook 3x3 krijgen applaus

Thaibokser Gianny De Leu zorgt voor tweede Belgische goud op Europese Spelen

Het tweede Belgische goud op de Europese Spelen in Polen is een feit. Na de triomf van taekwondoka Sarah Chaâri zondag, was er vandaag goud voor Gianny De Leu in het niet-olympische muaythai-toernooi (thaiboksen).