KIJK. Kim Huybrechts grijpt na thriller nét naast kwartfinale op Czech Darts Open

De cruciale rol van papa Brecel als "huwelijks­plan­ner" in het succesver­haal van de wereldkam­pi­oen

“Ik heb het beste team, de beste vrienden, de beste ouders en vriendin. Zonder zo’n team raak je niet ver.” Wereldkampioen Luca Brecel bedankte zondag nadrukkelijk z’n naasten na zijn triomf in The Crucible. Maar wie maakt nu juist deel uit van dat ‘team-Brecel’ en hoe groot is hun verdienste? “Het is tekenend dat Luca nooit naar het Verenigd Koninkrijk wilde verhuizen.”