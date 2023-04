KIJK. Jan Quaeyhaegens wil kamp tegen George Hardwick, al beukt die poort richting UFC verder open: dit was Cage Warriors 152

KIJK. Titelverdediger Hardwick wint gemakkelijk van Liasse

• Kallum Parker - Luke Riley

Het publiek kreeg meteen een spannend gevecht te zien in de BEC Arena in Manchester. Kallum Parker en Luke Riley stonden een kwartier in de kooi, drie ronden van vijf minuten. Riley haalde het uiteindelijk op punten, mede dankzij een verschroeiende eerste ronde. Verdiende zege, al was hij na afloop niet helemaal tevreden.

• Adam Cullen - Dumitru Girlean

KIJK. Girlean slaat Cullen KO in derde ronde

• James Power - Lukasz Kopera

KIJK. Kopera geeft op na bloederige tweede ronde

• Nathan Fletcher - Daan Duijs

KIJK. Fletcher te sterk voor Nederlander Duijs

• George Hardwick - Yann Liasse (voor de titel)

The main event of the evening. George Hardwick verdedigde in Manchester zijn titel bij de lichtgewichten tegen de Luxemburger Yan Liasse. Hardwick was vooraf de grote favoriet en liet zich niet verrassen. Hij maakte het al in de eerste ronde af. Afwachten of Hardwick (26) de volgende tegenstander van de van een schouderoperatie revaliderende Jan Quaeyhaegens (30) wordt. Tegen de tijd dat ‘Q Bomb’ deze zomer weer fit is, kan de Engelsman door Dana White al gecontracteerd zijn voor het UFC, de absolute topcompetitie in het MMA. Snel na de kamp alludeerde Quaeyhaegens daar via Instagram ook op: “Proficiat, George! Mocht je nog niet onder contract liggen: ‘laat ons vechten’.” Afwachten wat de komende Cage Warriors-events dus in petto hebben bij de lichtgewichten. Op 29 april vindt de volgende avond in Dublin plaats.