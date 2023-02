KIJK. Jake Paul en Tommy Fury gaan gewaagde weddenschap aan voor hun clash van zondag: “Alles of niets!”

Nadat twee eerdere gevechten tussen de twee in het water vielen, zit de spanning er deze keer wel in. Beide kemphanen verschenen dan ook opgefokt op de persconferentie. Zo erg zelfs dat ze een ‘alles of niets’-weddenschap aan. “Aangezien je zo zeker bent, laten we een deal maken”, zei Paul. “Als jij wint, zal ik verdubbelen wat ze je nu betalen. Als ik win, neem ik ook alles dat ze jou betalen. Deal? Als je toch zoveel zelfvertrouwen hebt?” Fury leek eerst een beetje terughoudend te reageren, maar z’n vader John was er als de kippen bij om de uitdaging in naam van z’n zoon aan te nemen. “Je hebt een deal. Alles of niets! Als Paul ‘m verslaat, dan verdient Tommy het zelfs niet.”