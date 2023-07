KIJK. IOC belooft Oekraïense schermster die Russische hand weigerde toch een plek op de Spelen: “Unieke uitzondering”

Charlan heeft het nieuws via een brief van IOC-baas Thomas Bach vernomen. Bach spreekt van een “unieke uitzondering” die hij maakt om de Oekraïense toch een plek in Parijs te gunnen. “Het is indrukwekkend om te zien hoe je met deze moeilijke situatie omgaat” schrijft Bach, vroeger net als Charlan een schermer. De Oekraïense heeft de brief gepost op haar Instagramaccount.

Op het WK schermen in Milaan gisteren, nam er voor het eerst sinds de invasie in Oekraïne een Oekraïense sporter het op tegen een atleet uit Rusland of Wit-Rusland. Het Oekraïense ministerie van sport paste onlangs het beleid aan. Voortaan mogen Oekraïense sporters het opnemen tegen Russische of Wit-Russische tegenstanders, zolang ze onder neutrale vlag uitkomen en dus niet de Russische of Wit-Russische federatie vertegenwoordigen. In het tennis speelden Oekraïners sinds de invasie wél al tegen Russen of Wit-Russen omdat in die sport het concept anders is. Tennissers spelen als individuen en vertegenwoordigen op de meeste toernooien nooit een land.

KIJK. Oekraïense schermster weigert hand te schudden van Russin

De Oekraïense Olga Charlan versus de Russische Anna Smirnova, als neutrale sporter dus. Charlan, viervoudig wereldkampioen op het onderdeel sabel, won met 15-7. Na afloop ontspon zich een ondertussen veelbesproken tafereel. Smirnova wilde de winnares de hand schudden, maar Charlan richtte haar sabel naar de Russin. Dat vond Smirnova niet kunnen, waarna ze verhaal ging halen bij de jury. Want volgens de regels van de Internationale schermfederatie (FIE) kan een atleet gediskwalificeerd worden als hij of zij de hand weigert van een tegenstander. De juryleden begrepen het standpunt van Charlan en grepen niet in.

Daar begreep Smirnova niets van. Dus bleef ze gewoon staan op het speelveld. Omdat ze geen aanstalten maakte om te vertrekken, bracht iemand van de organisatie haar een stoel. Smirnova bleef ook benadrukken dat ze een hand van Charlan verwacht. Pas na vijftig minuten stapte ze weg van het speelveld en verliet ze de zaal.

Enige tijd later grepen de officials alsnog in. Charlan werd gediskwalificeerd en moet het WK verlaten. Op die manier zou ze de Spelen missen. Door de uitzondering van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), kan Olga Charlan toch haar opwachting maken volgend jaar in Parijs.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.