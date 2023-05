KIJK. Indy 500 ontsnapt aan ramp na stevige crash: losgesprongen band scheert langs publiek en... belandt op wagen buiten circuit

LIVE NBA PLAY-OFFS. 3-3! Celtics maken 3-0 achter­stand goed en dwingen beslissen­de zevende wedstrijd af tegen Miami

Het is ‘money time’ in de NBA. Denver Nuggets wist zich als eerste te kwalificeren voor de NBA-finale na een vierde overwinning tegen LA Lakers en LeBron James. In het oosten leek de Miami Heat zich makkelijk te kunnen plaatsen voor de NBA-finale na een 3-0-voorsprong, maar de Boston Celtics vochten terug. Een ‘game seven’ zal beslissen over wie zich het beste in het Oosten mag noemen. Volg op deze pagina de ontknoping van de Amerikaanse basketbalcompetitie op de voet.