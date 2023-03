KIJK. “Ik voelde knie wel zeven keer kraken”: UFC-vechter weigert op te geven nadat been hélemaal plooit, maar deze foto toont de gevolgen

KIJK. De knieklem die Mokaev onderging

Het leek een kwestie van seconden vooraleer Mohammad Mokaev - een bekende naam bij de UFC-vlieggewichten want twaalfde op de wereldranking - in de derde ronde zou afkloppen en dus opgeven in zijn kamp tegen Jafel Filho. Want de Braziliaan had zijn tegenstander in het UFC 286-evenement op zaterdagavond stevig te grazen met een onverbiddelijke knieklem. Het been van Mokaev boog op een wel erg onnatuurlijke manier. “Ik voelde het wel zes tot zeven keer kraken”, vertelde de 22-jarige Brit na het gevecht. “Filho vertelde me zelfs dat hij negen keer een krakend geluid hoorde. Maar in mijn hoofd zijn het er zes of zeven.”