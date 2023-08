KIJK. “Ik vecht tegen eender wie in dit gebouw”: woedende vader Fury slaat perszaal kort en klein nadat tegenstander uitdaagt

John Fury (59), vader van boksers Tyson en Tommy, heeft weer eens van zich laten spreken. Op een persconferentie rond de kamp tussen Tommy Fury en YouTube-bokser KSI sloeg een woedende vader Fury de perszaal kort en klein. Microfoons en tafels moesten eraan geloven, de scheldwoorden vlogen in het rond. De reden voor Fury’s uitbarsting? Opmerkingen over waarom Tommy het nog altijd niet heeft opgenomen tegen wereldkampioen zwaargewichten Oleksandr Usyk. Het titelgevecht van Usyk is zaterdag overigens live te bekijken op HLN.

KIJK. John Fury slaat de perszaal kort en klein

Na zijn veelbesproken kamp tegen Jake Paul van eind februari, neemt Tommy Fury het in oktober op tegen een andere zogenaamde YouTube-bokser. Olajide Olayinka Williams Olatunji, beter bekend als KSI, gaat op 14 oktober de ring in tegen Fury. Naar aanleiding van dat gevecht, dat doorgaat in de AO Arena in Manchester, werd er een eerste persconferentie in het Londense Wembley Stadium georganiseerd.

Die persbabbel liep nogal uit de hand, vooral vader John Fury liet (opnieuw) van zich spreken. Fury senior kende een gigantische woede-uitbarsting nadat KSI en Logan Paul, zakenpartner van de YouTube-bokser die zelf ook in de ring stapt op 14 oktober, de familie Fury wat uitdaagden. Een doorn in het oog van vader John, die in eerste instantie rechtstond en voor de gehele perszaal begon te schreeuwen. “De Fury’s zijn de beste vechters ter wereld. We pakken iedereen die ons in de weg staat”, riep hij.

Volledig scherm John Fury door het linkt op de persconferentie. Zoon Tommy kijkt vanop zijn stoel toe. © Action Images via Reuters

Tegenstander KSI diende Fury van repliek aan de andere kant van de zaal: “Waarom ontloopt Tyson Fury Oleksandr Usyk dan? Waarom ontwijkt hij Oleksandr Usyk?” Usyk is een Oekraïens zwaargewicht die nog ongeslagen is na 20 gevechten en regerend wereldkampioen bij de zwaargewichten. Usyk veroverde die titel nadat hij Anthony Joshua versloeg. De Oekraïner aast al een hele tijd op een kamp tegen Fury, maar de onderhandelingen verlopen vooralsnog stroef. De volgende kamp van Usyk, het wereldtitelgevecht van komende zaterdag tegen Daniel Dubois, is overigens live te bekijken op HLN.

De repliek van KSI over Usyk was hoe dan ook de druppel voor John Fury, die als een bezetene de perszaal kort en klein begon te slaan. Microfoons werden aan diggelen geslaan, tafels vlogen in het rond. Waarna Fury in al zijn woede ook nog eens aan een scheldtirade begon richting Paul en KSI. “Hou je mond, hoerenzoon. Kom nu tegen me vechten in plaats van al die bullsh*t te verkondigen. We zijn vechters. Mijn zoon zal nu met hem (wijzend naar KSI, red.) vechten en dan nemen we het op tegen eender wie dat wil.”

Volledig scherm Vader Fury slaat de perszaal kort en klein. © Action Images via Reuters

Ook nadien was er geen houden aan Fury. “Neem die taart en stop hem in je reet vooraleer ik dat doe. Al deze f*cking kleine jongens. Ik ben een machine. Iemand die iets wil zeggen? Ik vecht tegen eender wie in dit gebouw en ik pak hem.” KSI was uiteraard flink opgejut door de uitbarstingen van vader Fury en stormde op hem af. Het moment waarop security en entourage tussenbeide moesten komen om te voorkomen dat er rake klappen uitgedeeld werden en dat er nog meer schade toegebracht werd aan de infrastructuur.

De kalmste tijdens de hele heisa: Tommy Fury, die de fun van het gedrag van zijn pa nog wel inzag. Tijdens de face-off met KSI verloor hij dan toch zijn cool. De Engelse YouTube-bokser deelde een duw uit aan Fury, waarop de poppen uiteraard opnieuw aan het dansen gingen. “Tommy Fury denkt dat ik makkelijker te verslaan ben dan Jake Paul”, riep KSI vervolgens. “Maar ik ben van een andere entiteit. Een heel andere man. Wanner ik de fitness binnenstap, beginnen de loopbanden push-ups te doen. Zo is het, ik ben die man.”

Uiteindelijk kon iedereen (verrassend genoeg) zonder kleerscheuren uit de zaal geleid worden. Afspraak in oktober voor een ongetwijfeld nog meer verhitte aanloop en de kamp zelf tussen Fury en KSI.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm KSI en Tommy Fury tijdens hun verhitte face-off. © Action Images via Reuters

Volledig scherm Logan Paul en KSI tijdens de persconferentie. © Photo News

Volledig scherm © Action Images via Reuters

Volledig scherm © Action Images via Reuters