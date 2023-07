KIJK. “Ik ben echt pissig”: milieuactivisten met spandoek knielen vlak voor finish tijdens 400m horden

KIJK. Hanne Claes verbetert Belgisch record op 400m horden en plaatst zich voor Spelen in Parijs: “Dit voelt surreëel aan”

Hanne Claes heeft zondag op de Resisprint in het Zwitserse La Chaux-de-Fonds de 400 meter horden gewonnen in een Belgisch record van 54.33. De Belgian Cheetah plaatst zich daarmee voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. “Dit voelt nog heel raar aan, want het was zeker niet de perfecte wedstrijd.”