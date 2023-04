KIJK. IJzingwekkende GoPro-video toont hoe skiër in Franse Alpen plots metersdiep in kloof valt

Zilver voor Nina Sterckx op Europees kampioen­schap gewichthef­fen

Nina Sterckx heeft een zilveren medaille gepakt in de categorie tot 59 kg op het EK gewichtheffen in de Armeense hoofdstad Jerevan. De twintigjarige Oost-Vlaamse werd tweede in zowel de snatch als de clean&jerk - de twee oefeningen in het gewichtheffen. Ze eindigde zo ook in de algemene eindstand op de tweede plaats.