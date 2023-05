KIJK. Huybrechts grijpt na thriller nét naast kwartfinale op Czech Darts Open, Van den Bergh onderuit tegen Humphries

Na haar plotse overlijden: Tori Bowie, de wereldkam­pi­oe­ne die geen makkelijk parcours reed

De atletiekwereld is in rouw na de plotse dood van ex-sprintster Tori Bowie (32). De prille dertiger, die ook hoogzwanger zou zijn geweest, was volgens insiders psychisch kwetsbaar, wat op sociale media leidt tot speculaties over zelfdoding. De officiële doodsoorzaak is niet bekend, feit is wel dat de Amerikaanse geen makkelijk parcours reed.