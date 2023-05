KIJK. “Hou jullie sterk”: Luca Brecel steekt Mark Selby en zieke vrouw Vikki meteen na wereldtitel hart onder de riem

Luca Brecel greep maandagavond in het Crucible Theatre van Sheffield zijn eerste wereldtitel. In de finale won de 28-jarige Limburger met 18-15 van de Engelsman Mark Selby. Nadien werden beide heren, voor de ogen van het publiek, geïnterviewd. Eerst was Selby aan de beurt. “Luca, je verdient het maat. Je speelde fantastisch”, toonde hij zich groots in de nederlaag. “Mocht ik de finale niet gespeeld hebben, zat ik waarschijnlijk thuis hem aan te moedigen. Luca is goed voor onze sport.”