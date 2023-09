KIJK. “Hij zat wat te chillen”: mirakel in MotoGP nadat concurrent over benen van wereldkampioen rijdt

Akelige beelden uit de MotoGP - de hoogste klasse in de motorsport. In de GP van Catalonië viel de wereldkampioen en huidige leider in het klassement Francesco Bagnaia (26) al in de tweede bocht, waarna Brad Binder met zijn KTM over de benen van de Italiaan reed. Bagnaia werd afgevoerd, maar was gelukkig altijd bij bewustzijn én hield er als bij wonder geen zware blessure aan over.

De race op het Circuit de Catalunya begon hectisch. Al in de eerste bocht kwamen vijf coureurs ten val. Een bocht later liep het fout voor Bagnaia, die vanop de pole was gestart en in de beginfase ook aan de leiding reed.

De Italiaan verloor de controle, kwam languit op het circuit terecht en werd aangereden door Brad Binder. De Zuid-Afrikaan reed met zijn KTM over de benen van Bagnaia. Akelige beelden, in de garage van Ducati waren ze in alle staten - dit zag er niet te best uit. De race werd onmiddellijk stilgelegd. De hulpdiensten ontfermden zich over de wereldkampioen.

Geen zware blessures

Bagnaia, met al vijf zeges op zak goed op weg om zichzelf op te volgen als wereldkampioen, werd nadien onder luid applaus van de toeschouwers afgevoerd naar de medische controlepost en wat later het ziekenhuis. Volgens de eerste berichten was hij altijd bij bewustzijn. De race werd na het oponthoud overigens hervat.

Uit het ziekenhuis van Barcelona kwam gelukkig goed nieuws. Onderzoek wees uit dat er geen breuken zijn, enkel wat kneuzingen. Bagnaia lijkt te zijn ontsnapt aan veel erger. “Bagnaia heeft een zwaar polytrauma opgelopen, want er is een motor over zijn onderbeen gereden”, vertelde dr. Angel Charte na afloop van de race tegen ‘DAZN’. “Maar hij is in orde. We hebben een röntgenfoto gemaakt en daar wel een kleine blessure op ontdekt, waarvan we nog niet weten of die oud of nieuw is.” Een vraag die door een nieuwe CT-scan zou beantwoord moeten worden. “Maar het zenuwstelsel en dergelijke zijn niet geraakt”, aldus Angel Charte.

Binder, de man die over Bagnaia reed, liep na het incident meteen naar de wereldkampioen om zich te vergewissen van de situatie. “Ik zag hem bewegen. Dat is altijd een goed teken”, vertelde hij daarna. “Ik wist niet precies wat ik had geraakt - één been, beide benen, iets anders. Dit is de ergste nachtmerrie van iedere coureur. Het voelt al vreemd om iemand te zien liggen, laat staan als je diegene ook nog eens raakt. Ik bezocht Pecco (bijnaam voor Francesco, red.) in het medische centrum. Hij leek oké. Ik had niet verwacht hem te zien chillen.”

