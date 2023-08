KIJK. “Hij gaat eraan!”: laatste persconferentie Jake Paul en Nate Diaz ontaardt in vechtpartij

“En ik ga de pestkop pesten. Ja, dan kunnen jullie ‘boe’ roepen... Die kleine jongen waar jullie zo van houden, hij gaat er zaterdag aan, en ik ga zijn carrière beëindigen.” Aan Pauls voorbereiding heeft het in ieder geval niet gelegen, want hij voelt zich sterker dan ooit. “Ik verkeer in de beste vorm van mijn leven. Ik voel me geweldig. Ik werk met een nieuw team, qua kracht, conditie en voeding... Dat allemaal. Ik voel me goed, weet je? In deze vorm, nu ik de juiste tijd heb gehad om me voor te bereiden, gaan jullie de beste versie ooit van Jake Paul zien.”