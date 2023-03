KIJK. Heetgebakerde ‘Cage Warriors’ wachten zelfs niet tot in de kooi: face-off loopt even uit de hand in Londen

Cage WarriorsVanavond zit u op deze pagina als HLN-abonnee weer goed om naar de Cage Warriors kijken. Het Cage Warriors 151-event vindt plaats in Londen en onder anderen Matthew Bonner en Guilherme Cadena stappen de kooi in. En naar dat duel is het toch uitkijken, want tijdens hun face-off liep het gisteren al even mis.

Cadena, een Spanjaard, ging tijdens de face-off wel héél dicht bij Bonner staan. En dat zinde de Engelsman duidelijk niet. Met een flinke por duwde hij Cadena weg, waarna die als door een wesp gestoken reageerde en zelfs een snijdend gebaar over z’n keel maakte richting Bonner. Om maar te zeggen: de toon is gezet voor vanavond.

Er zullen straks overigens niet veel toeschouwers aanwezig zijn in Londen, want Cage Warriors 151 is een zogenaamd ‘unplugged event’, enkel een handvol genodigden en VIPS zullen van de partij zijn. Voor de kijker wordt het hoogstwaarschijnlijk enorm spectaculair, omdat elke slag of trap nog harder te horen zal zijn. Voor de protagonisten zelf zal het minder aangenaam zijn. Het zal hen doen terugdenken aan de grauwe coronaperiode.

Het wordt overigens ook uitkijken naar Will Currie vanavond. De 24-jarige Brit maakt de laatste tijd heel wat indruk. Currie won zijn vier laatste kampen en is een ware publiekslieveling. Zijn titelduel tegen Mick Stanton is de hoofdkamp van de avond.

Antwerpenaar Jan Quaeyhaegens is er deze keer niet bij. ‘Q-bomb’ liet zich opereren aan z’n schouder en is een tijdje out. Gisteren liet Quaeyhaegens via zijn social media alvast weten dat de operatie goed verlopen is.

