KIJK. Golfvedette Tiger Woods slikt bakken kritiek nadat hij tampon in handen van tegenstander duwt

KIJK. Tiger Woods overhandigt tegenspeler tampon als “grap”

Tiger Woods bevindt zich in een storm na een opmerkelijk gebaar - bedoeld “als een grapje” - op het golfterrein. Eén van de beste ooit in zijn sport - 109 titels en 15 majors heeft hij inmiddels - deed op de negende hole van de Genesis Invitational beter dan Justin Thomas. Een breedlachende Woods stapte vervolgens naar zijn tegenstrever om hem een... tampon te overhandigen. De 47-jarige Amerikaan, die na zijn autocrash twee jaar geleden en het zware herstelproces nog maar sporadisch aan grote toernooien deelneemt, probeerde het ietwat onopvallend in de handen van z’n medegolfer te duwen. Met de vele camera’s in de buurt was dat ijdele hoop.

Volledig scherm © AFP

“Jongensachtig gedrag”

Dus weerklonk al snel striemende kritiek. Dat Woods aan Thomas wilde duidelijk maken dat hij speelde als een vrouw. In eerste instantie was het Sarah Stirk, gespecialiseerd golfpresentatrice bij Sky Sports, die Woods op zijn plaats zette. “Ik ben echt teleurgesteld. Ik ben een vrouw, werk in de sportwereld en ben er door gepassioneerd. We streven allemaal naar gelijkheid, dus ik vind dit incident eerlijk gezegd erg teleurstellend en grof. Woods en Thomas zijn goede vrienden. En het was schijnbaar voor de grap. Maar voor mij is dit een soort jongensachtig gedrag waarbij hij met de tampon wil zeggen: ‘jij slaat tegen een balletje als een vrouw. Ik heb jouw lekker overtroffen’. Voor mij maakt hij zo duidelijk dat vrouwen minderwaardig zijn aan mannen”, stelt Stirk.

Haar mening kreeg veel bijval. “Als Tiger drie maanden per jaar met menstruatiepijn zou moeten omgaan, zouden ze een lijvige documentaire maken over hoe kampioenen onoverkomelijke obstakels overwinnen”, tweette onder andere Alex McDaniel, hoofdredacteur van USA Today.

Volledig scherm © Getty Images via AFP

Excuses

Woods werd een dag later door een horde aan journalisten gevraagd naar het gebaar. “Het was een spelletje, voor het plezier. Maar dat is het duidelijk niet geworden”, sprak hij achteraf. “Als ik iemand heb beledigd, was dat zeker niet de bedoeling. We zijn gewoon vrienden die plezier hebben. Het spijt me als ik iemand heb gekwetst. Het is gewoon een feit dat we de hele tijd dollen met elkaar. Maar ik begrijp ook dat het niet zo overkwam...”

Excuses die niet bij iedereen gemeend leken. “Een verontschuldiging die start met ‘als ik iemand heb beledigd’, is geen verontschuldiging”, schrijft Michael Johnson, olympisch kampioen en wereldkampioen in de atletiek, op sociale media. “Maar dit is Tiger. Een leider is hij nooit geweest. Blijkbaar heeft hij ook niets geleerd uit al die fouten die hij in het verleden maakte. Helaas richten de media zich steeds op zijn wonderbaarlijk herstel.”

Woods staat in de Genesis Invitational, nabij Los Angeles, momenteel op een gedeelde 60ste plaats. Onze landgenoot Thomas Detry doet het een pak beter - hij staat gedeeld twaalfde.

Volledig scherm Tiger Woods. © ANP / EPA