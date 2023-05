KIJK. Gerwyn Price verklaart waarom hij opnieuw ontbreekt in Wieze én belooft: “Volgend jaar kom ik naar België”

Domper voor de Belgische dartsliefhebber. Man in vorm Gerwyn Price ontbreekt net zoals vorig jaar op de Belgian Darts Open . Waarom is hij er opnieuw niet bij in Wieze? ‘The Iceman’ komt met een verklaring aan onze redactie.

KIJK. Gerwyn Price: “Volgend jaar ben ik erbij in Wieze”

Van Michael van Gerwen over Peter Wright tot Michael Smith. Álle wereldtoppers zakken komend weekend af naar het Oost-Vlaamse Wieze. Op Gerwyn Price na. Het Belgische publiek kan hem wééral niet in actie zien. Vorig jaar gaf hij forfait omdat hij scherp wilde staan voor de prestigieuze World Grand Prix. En deze keer? Waarom is de Welshe ex-wereldkampioen opnieuw niet van de partij in ons land?

Wel: de meeste kleppers staan in de top zestien van de Pro Tour Order of Merit, een apart klassement dat gebaseerd is op het gewonnen prijzengeld op de Players Championships (vloertoernooien) en European Tours. Die topzestienplek geeft recht op een ticket voor de manches van de European Tour, zoals Wieze. De andere spelers moeten zich kwalificeren.

Druk schema

Tijdens de cut-off voor de Belgian Darts Open, op 7 maart, stond Price op de twintigste plaats op de Pro Tour Order of Merit. Buiten de top zestien dus. Daardoor moest hij kwalificaties spelen voor het Belgische dartstoernooi. “En dat wilde ik niet doen. Het schema is al druk genoeg. Ik kom bijgevolg helaas niet naar België”, aldus Price.

Er valt iets voor te zeggen. Price neemt dezer dagen deel aan de Premier League en moet, gedurende vier maanden, elke donderdagavond in actie schieten. Telkens op een andere locatie, verspreid over het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Nederland en Duitsland. Constant reizen, altijd weg van het thuisfront. Wekelijks is hij slechts anderhalve dag bij z’n gezin.

Volgend jaar aanwezig

Price koos er dus voor om de kwalificaties voor Wieze over te slaan. “Ik mis niet enkel de manche in België, maar ook nog drie andere toernooien van de European Tour (in Oostenrijk, Nederland en Tsjechië, red.)”, weet hij.

Dankzij twee EuroTour-titels in het Duitse Leverkusen en Riesa staat Price inmiddels stevig in de top zestien van de Pro Tour Order of Merit. “Daardoor kan ik wel deelnemen aan de laatste vijf manches van de European Tour. Dat is goed voor mij.”

Als Wieze een van die laatste vijf manches was geweest, had Price sowieso deelgenomen aan de Belgian Darts Open. Hij heeft dus helemaal niets tegen ons land. Integendeel. “Volgend jaar zal ik erbij zijn”, belooft hij. Zeker wanneer we hem vertellen dat er een Facebook-groepje werd opgericht om hem aan te moedigen in België. “Is dat? Ik kijk ernaar uit om die leuke supporters te ontmoeten.”

