KIJK. Geëmotioneerde Tommy Fury verslaat Jake Paul na heerlijk titanengevecht: jury duidt Brit aan als winnaar

Beide tenoren voorspelden dat hun tegenstander ronde vier niet zou overleven. Wel, zowel Fury als Paul overleefden tot het einde. Al verliep dat niet zonder slag of stoot. Fury startte voortvarend en toonde zich als meest ervaren en technische bokser. Paul herstelde zich wel en kwam steeds beter in de wedstrijd. Vooral met zijn jabs richtte hij schade aan bij Fury. Een knock-out leek er niet in te zitten, totdat Paul Fury een fikse punch verkocht. De Brit ging even tegen het canvas, de scheidsrechter telde tot acht, maar Fury kon verder. Nadat de bel voor de laatste keer weerklonk, claimden beide boksers de zege. Het oordeel van twee van de drie juryleden was in het voordeel van Fury. Twee keer 76-73, terwijl één jurylid het op een 75-74-score hield voor Paul.

Zo is de eerste nederlaag voor Jake Paul in zijn driejarige carrière als bokser een feit. Fury stelde achteraf - in tranen - dat hij fier was uit de schaduw van zijn halfbroer Tyson te treden. “Iedereen dacht dat ik bang was, maar vanavond schreef ik mijn eigen verhaal. Er lag veel druk op mijn schouders, maar ik heb het kunnen waarmaken.” Paul van zijn kant stelde dat hij niet helemaal top was omdat hij in de aanloop naar de kamp ziek was geworden en met een fysiek kwaaltje sukkelde. Maar hij feliciteerde Fury ook en hintte alvast op een rematch. “Ik denk dat we dat verdienen.”