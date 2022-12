KIJK. Femke Hermans vloert ongeslagen tegenstander en pakt IBO-wereldtitel bij superweltergewichten

Het perfecte antwoord was het, acht maanden nadat ze bij de middengewichten knockout werd gemept door de Britse Savannah Marshall in Newcastle. Gisteren, in het Centre Gervais Auto in Shawinigan in het Canadese Québec, domineerde onze landgenote haar opponente Spencer. Die bleef in haar zeven profkampen tot dusver ongeslagen en werd vooraf ook getipt als favoriet, maar ze keerde dus van een kale reis terug. De puntenkaarten spraken voor zich: 99-91, 97-93, 96-94. Unaniem in het voordeel van onze landgenote, dus.