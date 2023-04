KIJK. Fans tergen Aspinall in Rotterdam, Price windt zich op over de wind: dartsavond stond ook bol van de irritaties

Wind

Price zelf was vooral misgnoegd over de omstandigheden in de zaal. Net als enkele collega’s klaagde ‘The Iceman’ over de wind in Ahoy. “De condities waren ABSOLUUT niet goed”, schreef de Welshman op z’n socials. Van den Bergh trad hem voor bij in een reactie voor de camera van VTM 2. “Ik ben een klein beetje meer links gaan staan, waardoor ik beter gooide. Maar je zit niet in de match zoals je zou willen. En wanneer je onder druk staat, speelt dat beetje wind nog meer in het hoofd.”