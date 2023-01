KIJK. “Eerst goed uitbleiten, dan er weer tegenaan”: Loena Hendrickx ontgoocheld na foutje en tweede plek in korte kür op EK kunstschaatsen

EK kunstschaatsen“Misschien zeg ik voortaan beter niét dat ik voor het goud ga.” Loena Hendrickx (23) zei het na haar korte kür met een kwinkslag, maar veel glimlachen was er niet bij. Tranen, die waren er wel. Want voor een tweede plek is de Arendonkse niet naar Espoo gereisd. Toch is het goud zeker niet verloren.

Loena Hendrickx is een heel emotionele en expressieve schaatsster. Alles valt van haar gezicht af te lezen. Was het slecht, dan trekt er een donderwolk over haar gelaat. Was het goed, dan straalt ze net zo hard als de briljantjes op haar kleed. In het Finse Espoo stond haar blik op onweer. Tijdens haar korte kür ging ze bij de sprongencombinatie in de fout – handje aan de grond en dat scheelde een hoop in de punten.

Hendrickx sloot haar routine af met 67.85 punten, een heel stuk onder het PR (76.25 ptn) dat ze vorig jaar op het EK schaatste. “Een glimlach is niet op zijn plek nu”, zei ze. “Want ik weet dat ik veel beter kan dan wat ik vandaag heb laten zien. Da’s jammer, maar gelukkig heb ik nog een dag om alles goed te maken en te tonen waartoe ik echt in staat ben.”

Hendrickx verbeet dapper de tranen. Een halfuurtje later stroomden die er wel uit. Huilend dook ze in de armen van haar broer en trainer Jorik Hendrickx. “Het is echt k*t”, snifte ze. “Want dit moest míjn moment zijn. Ik zit gewoon in een slechte periode. Fysiek én mentaal. De trainingen voor het EK leken nergens naar en ik had het niet makkelijk om mijn zelfvertrouwen terug te vinden. Ik sprak de voorbije dagen wel veel met m’n mental coach en dat deed me goed, maar misschien was het net te kort op het EK.”

En dan was er uiteraard haar statuut. De 23-jarige Hendrickx is het niet gewend om voor het goud te schaatsen op een kampioenschap. Maar in Espoo zijn alle ogen op haar gericht. Alle kenners en media zijn het erover eens: nu de Russische dames op de strafbank zitten, is Loena Hendrickx the one to beat. Presteert de Arendonkse naar waarde, dan moet het (historisch) goud voor haar zijn.

Te veel druk opgelegd

Dat weegt hier op Hendrickx, meer dan ze ogenschijnlijk wil toegeven. In de Metro Arena, waar ze als vicewereldkampioene het luidst werd toegejuicht, legde ze zich vandaag te veel druk op. Ze vergat te genieten, wat haar op het WK vorig jaar wél lukte.

“Ik ben gewoon heel ontgoocheld, maar morgen is een nieuwe dag”, sprak ze zich moed in. “Eens goed uitbleiten in het hotel, mijn hoofd leegmaken en dan zaterdag er weer tegenaan gaan. Van nul herbeginnen. Ik ga ervoor vechten, dat kan ik je beloven. Maar dat dagje rust zal me wel goed doen.”

Werk aan de winkel voor Jorik Hendrickx dus. “Maakt niet uit hoe Loena het zaterdag doet, ik ben toch trots op haar. Vandaag zijn we niet tevreden, maar we staan nog altijd tweede. De schade is beperkt. Het was haar dag niet, maar misschien is het dat zaterdag wel. Zo’n kür is en blijft een momentopname.”

Anastasiia Gubanova leidt het EK met 69.81 punten. Dat verschil kan Hendrickx in de lange kür beslist goedmaken, maar dan zijn missers verboden. Jorik Hendrickx: “Het is misschien haar enige kans om goud te winnen, want de Russische meisjes beginnen uit te komen voor andere landen. Gubanova rijdt voor Georgië, maar is afkomstig uit Sint-Petersburg. Weet je, we gaan er het beste van maken en hopelijk wordt al het harde werk zaterdag beloond.”

Nina Pinzarrone (16) knap zesde op haar eerste EK Er stond er vandaag eentje te blinken in de Metro Arena in Espoo. Begrijpelijk, want met een zesde plek in de korte kür gaf Nina Pinzarrone uit Leuven haar visitekaartje af op het EK kunstschaatsen. Zestien is Nina Pinzarrone en in Finland aan haar eerste EK bij de seniors toe. Met dank aan Loena Hendrickx. Haar vierde plek op het EK van 2022 zorgde ervoor dat België nog een tweede atlete naar Espoo mocht sturen en Pinzorrone greep die kans met beide handen. Met de nodige zenuwen debuteerde de studente aan de topsportschool van Wilrijk met een zesde plek in de korte kür, op de tonen van Massenets ‘Meditation’. De jury kende haar 61.35 punten toe en er had zelfs meer ingezeten want net als Loena Hendrickx ging ook Pinzarrone in de fout bij de sprongencombinatie. Het deed niets af van de pret. “Ik ben blij dat ik kon laten zien wat ik kan,” zei ze. “Hopelijk breng ik het er in de lange kür zaterdag net zo goed van af. Natuurlijk was ik zenuwachtig, dat is normaal en dat hoort er ook bij want zonder adrenaline kan je niet op je best presteren. Maar de stress was niet té groot en ik kon ervan genieten, wat toch belangrijk is.” Twee Belgen in de toptien van een EK kunstschaatsen: een ongekende weelde. “Iedereen kent intussen Loena al wel. Zij heeft echt een mooie carrière uitgebouwd, zeker met dat zilver op het WK. Hopelijk kan ik haar evenaren, want zij is toch mijn grote voorbeeld.” Afspraak zaterdag om 15u07, dan is Pinzarrone aan zet in de lange kür. Haar voorbeeld volgt een halfuurtje later.