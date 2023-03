KIJK. Een voorsmaakje op Cage Warriors-kamp van Jan Quaeyhaegens: Braziliaanse MMA’er vloert opponent met nekklem in hoofdkamp in San Diego

MMANa zijn geweldige KO eind vorig jaar - met een vliegende kniestoot na 25 seconden - vecht de Antwerpse MMA-vechter Jan Quaeyhaegens (30) op 17 maart in het Londense Cage Warriors 150-event tegen de Italiaan Alberto Ciardo, waarna een titelkamp bij de lichtgewichten wenkt. Duels waar u bij HLN niets van hoeft te missen: wij brengen de twaalf Europese events van de World Tour 2023 van Cage Warriors live op onze site en app. Vannacht in San Diego waren de Cage Warriors overigens al aan zet en in de hoofdkamp bewees de Braziliaan Wilson Reis (38) andermaal dat leeftijd maar een getal is.

KIJK. Wilson Reis vloert Johnny Campbell in derde ronde met nekklem

Reis nam het op tegen de 35-jarige Johnny Campbell. Bij MMA-kenners doet Reis ongetwijfeld een belletje rinkelen. De inmiddels 38-jarige Braziliaan vocht zowel voor UFC als Bellator en is momenteel een van de grootste namen bij de bantamgewichten van Cage Warriors. Reis vocht in 2012 al eens voor Cage Warriors, vlak voordat hij bij de UFC tekende. Toen won hij van Owen Roddy (een van de coaches van Conor McGregor).

Reis tekende uiteindelijk vorig jaar opnieuw bij Cage Warriors en na zeges tegen Jeremiah Labiano en Tuomas Gronvall mocht de Braziliaan het vannacht in zijn eerste ‘main event’ opnemen tegen Johnny Campbell. De Amerikaan kreeg amper vier dagen voor de kamp te horen dat hij moest invallen voor Ricky Camp en dat was er ook aan te zien. Campbell ging kansloos kansloos. Hij verloor op submission - na 2'20" in de derde ronde klopte hij af nadat Reis hem in een nekklem nam. De Braziliaan was uitzinnig van vreugde na de zege (zie video boven).

Wat is Cage Warriors?

Cage Warriors is een in 2002 opgerichte Britse organisatie in het Mixed Martial Arts (MMA) onder de hoede van Graham Boylan. Die is ook de manager van de bekende Liverpudlian en cultfenomeen Paddy ‘The Baddy’ Pimblett, lichtgewicht dat momenteel furore maakt in het Ultimate Fighting Championship (UFC) en samen met Conor McGregor het bekendste exportproduct van Cage Warriors is. Dat is meteen ook de kracht van Cage Warriors: het is een springplank richting UFC, in voetbaltermen de Champions League van de MMA. Wie een titelriem pakt in de ‘Europa League’, wordt zelden genegeerd door Dana White, goeroe van het UFC.

Volledig scherm Boylan (r) met 'Iron' Mike Tyson. © instagram grahamboylan

Jan Quaeyhaegens aan zet op 17 maart

Maar Cage Warriors staat er wel om bekend een ideale springplank te zijn. Het wordt geloofd voor zijn professionaliteit en goeie structuur als Europa’s beste MMA-competitie. Die ook voor een goede omkadering plus promotie voor zijn vechters zorgt en hen een duidelijk uitgestippelde toekomstvisie voorhoudt. Reden waarom Jan Quaeyhaegens, momenteel Belgiës beste MMA-vechter en in zijn tien zeges goed voor tien ‘finishes’, sinds vorig jaar bij Cage Warriors onder contract ligt.

Quote Cage Warriors biedt me een duidelijke route aan. Als ik op 17 maart win, ben ik de volgende in lijn om voor de titel te gaan. Jan Quaeyhaegens

Nadat ‘Q Bomb’ tijdens een ‘one fight deal’ hoge ogen gooide toen de organisatie in 2018 halt hield in de Lotto Arena. Quaeyhaegens: “Cage Warriors biedt me een duidelijke route aan. Als ik op 17 maart win, ben ik de volgende in lijn om voor de titel te gaan. En dan is er veel mogelijk.” Opvallend: Ciardo, die een verleden heeft als judoka, is in zijn MMA-carrière nog niet één keer verslagen (6-0). Krijgt ‘Q Bomb’ hem straks wel klein?

Volledig scherm Jan Quaeyhaegens. © instagram janquaeyhaegens

Cage Warriors is bovendien ambitieus en ziet het stilaan allemaal dat tikje grootser: reden waarom ze dit jaar uitpakken met een heuse wereldtour. Met naast de Britse grootsteden Londen, Manchester en Dublin events in Frankrijk en Italië en ook maar liefst vier keer San Diego. Het event van afgelopen nacht was het eerste in rij.

In het MMA heb je naast het UFC nog een andere toppromotor: Bellator. Daaronder staan het ONE Championship en PFC (Professional Fighting Championships). Naast Cage Warriors heb je in Europa ook nog de Poolse organisatie KSW, waar onze landgenoten Donovan ‘Vegas’ Desmae en Artur Szczepaniak uitkomen.