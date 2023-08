KIJK. Dwayne Johnson geeft na pakkend verhaal over 7 dollar en nachten op de zetel een huis aan UFC-vechter

Prachtig verhaal uit de MMA-wereld. Met een zoekende, groothartige Zimbabwaan die zijn Amerikaanse droom najaagt en acteur Dwayne Johnson in de hoofdrol. Na een pakkend interview van die eerste - amper 7 dollar op de rekening en slapend in z’n club - schoot Johnson in actie. Wat volgde was een zeer emotionele ontmoeting tussen beiden. Én een huis in Miami als cadeau.

KIJK. Dwayne Johnson geeft huis aan Zimbabwaanse UFC-vechter

Themba Gorimbo maakte vorig jaar de sprong richting Ultimate Fighting Championship (UFC), de grootste MMA-organisatie ter wereld. Hij liet daarbij thuisland Zimbabwe en zijn vrouw en kinderen achter. De 32-jarige man wist een visum voor de Verenigde Staten te bemachtigen, maar dat was het dan ook. Zonder geld was het zoeken, z’n plan trekken en hopen dat hij er de juiste mensen zou tegenkomen in die American Dream.

Gorimbo klopte aan bij de MMA Masters Gym in Florida. Hoewel hij geen inschrijvingsgeld had, mocht hij er toch trainen. En hij kreeg zelfs onderdak. Coach Daniel Valverde bood hem aan om op de matten te slapen. “Ik wil zelfs op de grond slapen als het moet. Het belangrijkste is dat ik een trainingsplek heb”, antwoordde Gorimbo. Het werd uiteindelijk een uitschuifbare zetel - waar hij maanden, dag in dag uit, de nacht op doorbracht in een hoekje van de zaal.

Maar hij kon dus trainen. En dat maakte dat Gorimbo - bijnaam ‘The Answer’ - via de club ook een kans kreeg om een UFC-carrière uit te bouwen. In februari maakte hij zijn debuut tegen A.J. Fletcher. In ronde twee incasseerde hij een ferme elleboog, gevolgd door een stevige greep. Gorimbo klopte af, een start in mineur. Maar twijfelen aan zichzelf deed Gorimbo niet. Hij werkte nog harder en versierde ook een tweede kamp. In mei, tegen Takashi Sato. Gorimbo vocht een pak sterker en won via een unanieme beslissing van de jury. Een pak van z’n hart.

KIJK. Gorimbo verliest debuutmatch na forse elleboog en greep

Na dat winnende kamp tegen Sato deelde Gorimbo voor het eerst zijn levensverhaal. Hij liep helemaal leeg. Alle emoties, alle frustraties moesten eruit. Hoe zwaar de afgelopen maanden waren, zonder zijn familie. Hoe hard hij uitkeek naar een reünie. En hoe er dagen waren dat hij niets te eten had. Teamgenoot Colby Covington kwam hem dan een maaltijd brengen in de gym. De (internationale) pers keek met open mond toe.

7 dollar

“Ik was helemaal platzak toen ik hier aankwam. Ik had net genoeg centen om de vlucht te betalen en van de luchthaven naar de gymzaal te gaan waar ik uiteindelijk al die tijd verbleef. Als je nu naar mijn bankrekening kijkt, heb ik zeven dollar. Zeven. Ik weet niet hoeveel ik nu verdiend heb aan dit gevecht. Maar het interesseert me ook niet. Ik wilde enkel winnen. Dat ik er geld voor krijg is een mooie bijzaak, maar totaal niet het belangrijkste.”

Gorimbo ging na het kamp zo snel mogelijk terug naar zijn gezin. En wist meteen wat hij met zijn hard verdiende centen ging kopen. “Een zak Cheetos, want mijn dochter houdt van Cheetos. Ik wil nu naar Afrika. Een weekje. En ik zet mijn gsm af. Ik wil van niemand iets horen. Manager, coach, laat me alsjeblieft met rust. Mijn familie had het meest te lijden onder mijn nederlaag bij mijn debuut. Nu verdienen ze het om het meest te genieten van mijn overwinning.” Gorimbo meldde ook dat hij met de winst van zijn gevecht een waterput ging bouwen in Bikita, zijn geboortedorp in het oosten van Zimbabwe. Zijn emotionele persconferentie ging de wereld rond.

Zo ook tot bij Dwayne Johnson. De 51-jarige Amerikaan, ook wel bekend als ‘The Rock’ uit z’n vroegere leven als professioneel worstelaar, schittert al een tijdje op het witte doek en heeft zo al een paar jaar de titel van bestbetaalde acteur. Johnson was aangedaan door het verhaal van Gorimbo. Dat hij met het geld van het kamp een waterput installeerde in plaats van een dure auto kocht, onder meer. Of dat hij er bleef in geloven, met weinig perspectief.

Hij stuurde Gorimbo een steunberichtje via Twitter, waar Gorimbo eerder deze week in een interview over vertelde. Een georkestreerd interview, want Johnson was inmiddels naar Miami gereisd om hem op dát moment te verrassen. Het was een hartelijke ontmoeting. Gorimbo hield het niet droog. Johnson die hém persoonlijk kwam bezoeken. Hém moed kwam inspreken. Dat deed deugd. “Ooit word ik een kampioen. Geloof me.”

Maar dan moest het beste nog komen. Johnson en Gorimbo stapten in een auto richting een huis in Miami. Het toekomstige huis van Gorimbo, zo bleek enkele minuten laten. Een plek waar de MMA’er zich voortaan mét zijn gezin kan nestelen. Hoe Gorimbo het nieuws ontdekte? Door een foto van hem met zijn gezin op de kast - eerst dacht-ie dat het Sadio Mané was. “Welkom thuis”, zei Johnson. Waarna hij de sleutel van het huis overhandigde.

“Hij heeft me nooit gevraagd om hem te helpen”, besloot Johnson. “Maar ik wilde deze kerel gewoon steunen. 7 dollar, weet je wel. Ik voelde bij elke knuffel zijn emotie en blijdschap. Dit was een uitzonderlijk speciale dag.”

