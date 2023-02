KIJK. Duplantis en Broeders, de ‘Messi en Lukaku’ van het polsstokspringen: “Ben zit in de buurt van de wereldtop”

De ene is de beste polsstokspringer ter wereld, de andere de beste van België. Al hoeft Ben Broeders (27) voor z’n trainingsmakker Armand ‘Mondo’ Duplantis (23) in een dubbelgesprek met VTM niet al te bescheiden meer te zijn. “Hij zit in de buurt van de absolute wereldtop.”

Correct: Armand Duplantis is niet alleen de beste polsstokspringer ter wereld, de Amerikaanse Zweed is de beste aller tijden. Duplantis heeft met 6m21 en 6m20 de wereldrecords outdoor en indoor in handen. Ben Broeders zit er met zijn Belgische records van 5m85 in buitenlucht en 5m82 binnen nog een flink stuk onder. Het belet de twee in elk geval niet om samen te trainen.

“Ik leer zeker nog dingen van Ben”, zegt Duplantis in een dubbelgesprek met Broeders bij VTM in het Franse Liévin. “Het gaat om kleine zaken, details, maar ook die zijn belangrijk.” Broeders die al langer een band met Duplantis heeft, beaamt: “Ik bekijk hoe ik hem kan helpen. Het voordeel is dat zijn ouders - die Duplantis en Broeders coachen - zelf goeie atleten waren. De ervaring is er dus wel al.”

De twee zijn door hun gezamenlijke trainingen vaak samen. “Gelukkig slapen we in een andere kamer”, klinkt het in koor. “Ik spendeer normaal alleen zoveel tijd met mijn vriendin”, lacht Duplantis. “Maar het is leuk. Weet je, Ben zit in de buurt van de absolute wereldtop. (kijkt naar Broeders) Je moet daar niet zo stil over zijn. Zeg gewoon: hell yeah!”

Volledig scherm Armand Duplantis. © Photo News

Volledig scherm Ben Broeders. © Photo News