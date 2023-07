KIJK. Dit was Cage Warriors 157: Stanton behoudt titel na weergaloze comeback, populaire Vucenic laat geen spaander heel van Picaud

“Hij is als een Zwitsers zakmes”: Toumani Camara schittert bij NBA-de­buut in Summer League

Toumani Camara (23) heeft zijn debuut in de NBA niet gemist. Onze landgenoot verloor in de Summer League dan wel met de Phoenix Suns, maar hij liet zich ook in positieve zin opmerken met 20 punten en 8 rebounds. “Hij heeft alles gedaan wat we van hem gevraagd hadden.”