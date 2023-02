KIJK. “Dit is niet eerlijk”: gewezen topvoetballer Gareth Bale maakt indruk als golfer, ook dit shot gaat over de tongen

KIJK. Gareth Bale geniet zichtbaar van zijn debuut als golfer

Bale neemt dezer dagen deel aan het AT&T Pebble Beach Pro-Am. Het evenement maakt deel uit van de PGA Tour, de tour voor golfers in de Verenigde Staten, en dat toernooi van Pebble Beach is toch wel een specialleke. Op de Spyglass Hill in Californië wordt elke topgolfer gekoppeld aan een beroemdheid. Zo zijn NFL-quarterback Aaron Rodgers, ex-basketballer Pau Gasol, rapper Macklemore en acteur Bill Murray dit jaar bij de blikvangers, maar dus ook Gareth Bale is er daar één van. Hij bundelt de krachten met de Amerikaan Joseph Bramlett en op drie holes deed hij het zelfs beter dan zijn professionele partner - de hoogste score telt telkens. En ook toen het even fout dreigde te lopen, behield Bale zijn cool: nadat hij de bal richting wandelpad had gelanceerd, slaagde hij er alsnog in om die als een volleerd prof perfect terug op de green te krijgen.

Bale blikte dan ook als een tevreden man terug op zijn prestatie, al moest hij toch ook toegeven dat er wat zenuwen mee gemoeid waren. “Ik denk dat elke amateur zal toegeven dat zo’n debuut hier uit zijn of haar comfortzone ligt. Ook al ben ik het gewoon van voor 80.000 toeschouwers, live op tv te voetballen. Dit is een compleet andere sport. Een coole ervaring. Ik heb geprobeerd ervan te genieten en dat is ook gelukt. Het is verbluffend hoe goed alles hier georganiseerd is, de organisatoren verdienen alle lof”, aldus Bale.

“Niet eerlijk dat hij zo goed is”

Bale had ook voor gisteren al lof geoogst. Onder meer van Jon Rahm, de Spaanse nummer 3 van de golfwereld. Vorige week speelden de twee samen tijdens de Pro-Am van de Farmers Insurance Open, ook al een evenement dat deel uitmaakt van de PGA Tour. “Je kunt niet toegewijd zijn aan één ding en dan ook zoveel talent hebben voor golf”, verklaarde Rahm na afloop. “Hij heeft niets gevraagd en dat hoeft hij ook helemaal niet, hij is al goed genoeg. Als hij echt meer kan oefenen, wordt hij nog een stuk beter”, aldus Rahm, die zelf in 2021 de US Open won en dit jaar al twee keer succesvol was.

De oud-speler van Real Madrid, waarmee hij vijf keer de Champions League won, gaf tijdens zijn voetbalcarrière al aan dat golf een van zijn grote passies is. De recordinternational van Wales poseerde eerder met een spandoek met de tekst “Wales. Golf. Madrid. In That Order”.

