KIJK. De nieuwe service in het badminton die zó goed is, dat hij verboden is: “Ik vind mijn idee geweldig”

Het badminton is dankzij de Deen Marcus Rindshoj (20) in de ban van de spinservice. Een opslag die omwille van een speciale techniek quasi onmogelijk terug te slaan is. En inmiddels ook - voorlopig - verboden is.

Normaal komt de shuttle - in de volksmond pluimpje genoemd - na een opslag met de ‘kurk’ naar voren bij de tegenstander, waardoor die de shuttle relatief makkelijk kan retourneren. Maar door deze revolutionaire opslag wijzen de veren van de shuttle altijd naar de tegenstander toe, waardoor die hem amper over het net krijgt. Of als dat wel lukt, wacht de tegenstander een relatief makkelijke slag om het af te maken. De opslag vergt een bijzondere greep: een draai met de middelvinger en duim - alsof je een propje wegschiet - en een voorzichtige slag net achter het net.

Die spinservice zag in 2022 al het levenslicht, op een toernooi in Zuid-Korea. Maar het is dubbelspeler Marcus Rindshoj die hem recent tot een echte ‘killer’ ontwikkelde. Tijdens de Poolse Open in maart maakte de jonge Deen er grote sier meer. Rindshoj is geen topspeler, maar hij won er opvallend veel punten mee. Eén groot nadeel: het publiek begon al snel te morren. Onder meer in Azië, waar de sport enorm populair is. Fans kijken niet graag naar rally’s die na twee of drie slagen al voorbij zijn. En ook de spelers kwamen in opstand, nadat ze steeds meer video’s ontvingen van wedstrijden die na tien minuten aan een bloedeloos einde kwamen.

Ik vind mijn idee geweldig. Maar als te veel spelers de spinservi­ce onder de knie krijgen, kunnen ze die maar beter verbieden. Marcus Rindshoj

De wereldbadmintonfederatie BWF zag zich genoodzaakt in te grijpen. Zij oordeelt dat de opslag het spel bederft en afgelopen vrijdag werd beslist om de opslag voorlopig te verbieden. Eind mei wordt de schorsing tijdens de algemene vergadering van de BWF opnieuw onder de loep genomen, maar naar alle waarschijnlijkheid volgt dan een definitief verbod. Daar kan zelfs Rindshoj mee leven: “Ik vind mijn idee geweldig, het mag ook volgens de regels. Maar als te veel spelers de spinservice onder de knie krijgen, kunnen ze die maar beter verbieden. Dan wordt de sport maar saai”, liet hij al optekenen.

Onder andere de Nederlander Robin Tabeling, naast een van de beste badmintonners van Nederland ook vicevoorzitter van de internationale atletencommissie, schreef een brief aan de bond met argumenten om de opslag te verbieden. “We hebben een compilatie gemaakt van beelden waarin de slag in wedstrijdverband werd gebruikt. Daar hebben we een heel stuk bijgeschreven. Er moet iets aan gedaan worden. Het haalt het plezier voor sponsoren en publiek zó naar beneden, dat het negatief is voor de sport. Zo komen we niet verder dan vijf minuutjes per wedstrijd.”

Wat ook meespeelt: volgend jaar zijn er de Olympische Spelen in Parijs, waarvoor straks de kwalificaties starten. Spelers die weinig voorstellen maar wel deze service beheersen, kunnen de gevestigde orde in het badminton zo compleet overhoop gooien.

