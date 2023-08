KIJK. De koning blijft op z'n troon: Usyk verdedigt kampioensgordels bij zwaargewichten met succes tegen Britse kolos Dubois

ANALYSE. Panthers juichen niet langer om EK-zil­ver: wat is goed en wat kan beter richting Parijs 2024?

Het EK-zilver blinkt mooi voor de Red Panthers, maar smaakt ook bitterder dan bij de primeur van het bejubelde EK-zilver in 2017. Het zegt wat over de afgelegde weg en de hoge lat die de Panthers nu voor zichzelf zetten. Wat valt te onthouden van dit EK richting het hoofddoel in Parijs 2024?