KIJK. Dat belooft voor Wieze: huisgenoot van ‘Dancing Dimi’ steelt show met hilarische walk-on in Oostenrijk

“Ik stuur hem in een doodskist terug”: Jake Paul vecht tegen eerste man die Conor McGregor kon kloppen in UFC

Jake Paul (26) keert deze zomer terug in de boksring. Op zaterdag 5 augustus neemt hij het in Dallas op tegen voormalig UFC-vechter Nate Diaz (37). Paul hoopt in Texas terug te slaan nadat hij eind februari tegen Tommy Fury voor het eerst een bokspartij verloor.