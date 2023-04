KIJK. Dat belooft voor straks: Brecel pakt (alweer) uit met geniale effectbal, antwoord van O’Sullivan is misschien nóg zotter

De WK-kwartfinale snooker tussen Luca Brecel en Ronnie O’Sullivan kent vandaag (vanaf 15u30) zijn ontknoping bij een 6-10-tussenstand. Veel illusies moet Brecel zich niet maken. Al liet hij gisteravond in een ijzersterke tweede sessie wel zien wat hij in zijn mars heeft. Of wat dacht u van de geniale effectbal waardoor hij de roze bal potte én rood en zwart vrijspeelde? Maar O’Sullivan is niet toevallig de ‘s werelds nummer één en liet wat later eveneens de ‘oohs’ van de tribune rollen.

KIJK. Brecel met geniale effectbal, O’Sullivan pot al even knap gele bal

Brecel was de eerste sessie dinsdagochtend wel prima gestart tegen O’Sullivan met een 2-1-voorsprong in frames, maar daarna won ‘The Rocket’ vijf frames op rij voor een 2-6 tussenstand. De kloof had best minder groot kunnen uitvallen, zeker in het zevende frame mocht Brecel zich voor het hoofd slaan dat hij een cruciale roze bal miste. Eens O’Sullivan ‘los’ is, laat hij die kloof met zijn mix aan klasse, ervaring en souplesse niet snel meer afsnoepen of je moet van heel goede huize zijn.

Volledig scherm © Photo News

Maar Brecel is sterk bezig op dit WK. Hij speelt zonder veel nadenken zijn beste snooker en pakte geregeld uit met fantastische shots. De ingesteldheid om zich zonder specifieke voorbereiding nul druk op te leggen, wierp zijn vruchten af. Ook de tweede avondsessie startte Brecel zonder complexen met winst in de eerste twee frames. Maar als het brandt, steekt O’Sullivan een tandje bij en ook hij won gezwind de twee volgende frames.

Daarna nam Brecel toch opnieuw het commando over en kwam tot 6-8 terug. Het vijftiende game was een echte thriller, maar Brecel trok uiteindelijk aan het kortste eind. O’Sullivan dankte zijn zege aan een geweldig shot. In het laatste frame van de tweede sessie liet Brecel zich op teveel slordigheden betrappen zodat de avond eindigde met een 6-10-tussenstand.

Volledig scherm © Photo News

Het was vaak genieten geblazen, maar twee shots staken er bovenuit (kijk bovenaan dit artikel naar de beelden). Bij 5-8 lukte Brecel een 81-break richting 6-8. De aanleiding was een pot op de roze bal, maar straffer: met een effectshot via de rand speelde hij ook de laatste rode bal en zwart vrij. Het deed denken aan zijn geweldige effectbal in zijn achtste finale tegen Williams. Het antwoord van O’Sullivan mocht er echter wezen. Want een frame later potte hij op een fantastische manier een gele bal via de rand. De meester aan het werk.

Beschermde status

Woensdag vanaf 15u30 vindt de voortzetting van de kwartfinale plaats. Sowieso kan Brecel al op een knap toernooi terugblikken, door als eerste Belg en eerste speler van het Europese vasteland al minstens een WK-kwartfinale in de Crucible Theatre te halen. Ook zal hij met zijn puntenwinst voor een langere tijd zekerheid genieten van de topzestien in de wereld en een beschermde status in het circuit.

KIJK. Zo kwam Brecel 6-2 achter in de eerste sessie

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.