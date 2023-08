KIJK. Controverse na megakamp tussen winnende Usyk en “bekochte” Dubois: deelde Britse kolos wel slag onder de gordel uit?

KIJK. In 2,5 seconden naar 100 km/u: de megabolide waarmee Max Verstappen over de openbare weg scheurde

Max Verstappen (25), tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1, maakte afgelopen weekend in Frankrijk een ritje in een Aston Martin Valkyrie. Dat kan hem duur komen te staan, want hij reed daarbij veel te snel. Ontdek hieronder alles wat u moet weten over de megabolide van ‘Mad Max’.