KIJK. “Beste punt uit de geschiedenis”: Zweed doet monden openvallen op WK curling

VOLLEYBAL CEV CUP Roeselare-coach Steven Vanmede­gael heeft op zijn 36ste afspraak met de geschiede­nis: “Ja, ik ben hier een goed werk aan het doen”

21 jaar - sinds de triomf in de Final 4 van de Top Teams Cup - heeft Roeselare moeten wachten op een nieuwe Europese bekerfinale. Woensdagavond, in de heenwedstrijd van de CEV Cup-eindstrijd tegen recordkampioen Modena uit Italië, wil Roeselare een eerste stap zetten richting Europees delirium. Coach Steven Vanmedegael - nog maar 36 jaar - heeft een aanzienlijk aandeel in het succes van de West-Vlamingen. “Trainer van het Jaar? Nee, daarvoor trap ik in het milieu blijkbaar op te veel schenen.”