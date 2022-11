KIJK. Belgische MMA-vechter Jan Quaeyhaegens pakt uit met straffe KO en zet stap richting UFC: “Ik heb zot gevaarlijke knieën”

MMAGeweldig moment voor de Belgische vechtsport zondag in de Londense BT Studios tijdens Cage Warriors 147. Na nauwelijks 25 seconden al ziet Jan Quaeyhaegens (29) zijn wedstrijdplan werkelijkheid worden. Een vliegende kniestoot recht in het gezicht van de Braziliaan Erick Da Silva die knock-out gaat. “Ik heb zot gevaarlijke knieën”, zegt ‘Q-Bomb’, die nu voor de titel bij de lichtgewichten wil gaan om zo door te stoten tot het felbegeerde UFC, de Champions League van het Mixed Martial Arts. Kenner en Pickx+-commentator Sverre Denis is een believer. “Alles valt in de juiste plooi voor Jan. ik geloof in zijn plan.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Voor Antwerpenaar Quaeyhaegens was het zijn tweede triomf van het jaar en de tiende in zijn profcarrière. Daar staan vier verliezen tegenover. Opvallend: in die tien zeges pakte hij telkens uit met een finish. Maar niet één zo spectaculair als zondag in Londen. Een statement van ‘Q-Bomb’, die Da Silva als eerste in 33 partijen op een knock-out trakteerde. “Hij heeft een zot harde slag en ik wist dat hij ging voor een ‘take down’ (techniek waarbij de tegenstander uit balans wordt gebracht om hem op het canvas te krijgen, nvdr). Net op dat moment verras ik hem met die knie tegen zijn kin... Echt zoals ik van plan was. Alleen de timing was verrassend. (lacht) Ik had niet gedacht dat de kamp na 25 seconden al over zou zijn. Maar ja, ik heb zot gevaarlijke knieën.”

Quaeyhaegens, die begin dit jaar tekende bij promotor Cage Warriors, kan niet wachten op een volgende kamp. “Ik heb tegen m’n vrouw gezegd dat ik alleen op oudejaarsavond zou vechten als dat om de riem zou zijn... maar dat komt nog iets te vroeg vrees ik. Dat zal voor de maanden erop zijn.” De huidige kampioen bij de lichtgewichten is George Hardwick, de Engelsman die zondag de hoofdkamp in zijn voordeel beslechtte maar onlangs het volle kwartier en een spannende beslissing van de jury nodig had om van Da Silva te winnen.

Volledig scherm © instagram cagewarriors

“Ik zeg niet dat ik zomaar die kamp zal winnen, maar Hardwick ligt zeker binnen mijn niveau. Ik voel me top, zeker na de geboorte van onze dochter deze zomer (het gezin verwelkomde na zoontje Fos Glenn in juli dochter Millie Umi, nvdr). Ik heb een geweldig team rond mij en kan groeien bij Cage Warriors. Op naar het UFC.”

Sverre Denis bekeek de kamp zondag met veel interesse. Hij heeft Quaeyhaegens te gast in zijn talkshow ‘Mijlpaal’ op Pickx+, waarin het op 5 december over MMA gaat. “Quaeyhaegens had me vooraf gezegd dat hij met die knie ging uitpakken. Omdat hij ervan overtuigd was dat dat dé manier was om toe te slaan. Net dat typeert hem. Jan is een heel intelligente vechter, met een hoog ‘fighting IQ’. Iemand die z'n tegenstander tot in de puntjes bestudeert en analyseert. Dat bezorgt hem ook de nodige rust en die straalt hij uit. Als dat ‘game plan' op die manier ook nog eens uitkomt, is dat geweldig natuurlijk.”

Quote Het is geweten dat Cage Warriors-baas Graham Boylan goed voor zijn vechters zorgt. Hij heeft ook een korte lijn met Dana White, de grote baas van het UFC. Als hij die titel pakt, kan White hem niet negeren. Sverre Denis

Denis gelooft wel in het stappenplan van ‘Q-Bomb’. “Ik weet dat het ambitieus is en on-Belgisch klinkt, maar ik geloof er in. Hij kan echt doorstoten tot de UFC. Op zijn 29ste liggen zijn piekjaren vlak voor hem. Jan zit nu ook goed bij Cage Warriors. Waar hij in het verleden geregeld zelf zijn gevechten moest initiëren en te kampen kreeg met afgelastingen en frustraties, wordt dat nu voor hem gedaan. En het is geweten dat Cage Warriors-baas Graham Boylan goed voor zijn vechters zorgt. Hij heeft ook een korte lijn met Dana White, de grote baas van het UFC. Als hij die titel pakt, kan White hem niet negeren.”

Volledig scherm Dana White scheidt Khabib Nurmagomedov en Conor McGregor voor hun fel gehypete kamp in 2018. © USA TODAY Sports

In het voordeel van Quaeyhaegens speelt ook dat hij een lichtgewicht is. “Een spectaculaire categorie, met vechters die enerzijds technisch sterk zijn maar anderzijds ook de kracht hebben om voor een knock-out te gaan. Kijk naar de, tegenwoordig een pak minder befaamde, Conor McGregor die ook via Cage Warriors naar het UFC is gegaan. Ten slotte speelt ook het feit dat MMA sinds 2018 legaal is in Frankrijk, z’n rol. In Parijs vinden er nu af en toe UFC-events plaats en dat steekt jonge Belgen de ogen uit. Er zijn kansen. Zeker voor ‘Q-Bomb’. Ik geef hem minstens vijftig procent om straks uit te komen in het Ultimate Fighting Championship.”

Vier professionele Belgische MMA’ers Naast Jan Quaeyhaegens telt België nog drie professionele MMA-vechters. Eén daarvan is Donovan ‘Vegas’ Desmae die tegenwoordig uitkomt voor de Poolse organisatie KSW. Er is Brian Bouland, maar hij concentreert zich meer op z’n eigen vechtschool en trainerscarrière. Rustam Serbiev is als ‘halve’ Gentenaar een apart en straf verhaal en wordt omarmd door de befaamde ex-kampioen Khabib Nurmagomedov en ten slotte is er nog Cindy Dandois. Zij gaf onlangs te kennen zich toe te leggen op ‘bare knuckle fights’ en is te zien in de realityserie ‘Battlecat’ van de hand van Luk Wyns op VTM 2. Volledig scherm Cindy Dandois. © VTM2

View this post on Instagram A post shared by Jan ‘Q-Bomb’ Quaeyhaegens (@janquaeyhaegensmma) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.