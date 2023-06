KIJK. Belgian Cats bouwen feestje op Grote Markt in Brussel, Emma Meesseman na 2 uur signeren door politie gevraagd om op te houden

“Te zot!” “Hoe cool is dit?” “Een droom die uitkomt.” Neen, de Belgian Cats wisten gisteren niet wat hen overkwam toen ze op de Grote Markt in Brussel door zo’n 3.500 supporters op een warm onthaal werden getrakteerd. Emma Meesseman deelde meer dan twee uur handtekeningen uit.

KIJK. Zo verliep de huldiging van de Belgian Cats op de Grote Markt in Brussel:

Eddy Merckx. Justine Henin. De Rode Duivels. De Red Lions. Remco Evenepoel. Het is niet veel nationale sporthelden gegeven om op het balkon op de Grote Markt gehuldigd te worden, zo zei de Brusselse burgemeester Philippe Close gisteren. Hij vergat zo wel de olympische helden die op z’n balkon paradeerden in september 2021, maar wat maakt het uit: de Belgian Cats, het eerste Belgische vrouwenteam dat zich tot Europees kampioen kroonde, verdienden het eerbetoon.

Na een receptie bij premier Alexander De Croo ging het richting stadhuis, waar een lichte stress zich toch wel meester maakte van Julie Allemand, zo bekende de Luikse. “Ik was een beetje bang dat er niet veel volk zou opdagen. Toen ik zag dat de markt voor een deel was afgesloten dacht ik: ‘Misschien komt dat nog goed uit. Dan valt het minder op.’ Maar intussen heb ik begrepen dat er toch veel supporters naar Brussel zijn gekomen. Ik ben benieuwd...”

Volledig scherm De verzamelde fans op de Grote Markt in Brussel. © VH

En of ze met veel waren. 3.500 supporters maakten er een fijn feestje van. Vooral toen kapitein Emma Meesseman met de trofee verscheen, ontplofte de Grote Markt. “MVP! MVP! MVP!”, scandeerden ze. De Meest Waardevolle Speelster van het EK genoot ervan. “We beseften nog niet wat we realiseerden. Maar nu ik dít zie... Wat hébben we gedaan?” Julie Vanloo, duidelijk in haar nopjes, vroeg de supporters om dan de naam van Kyara Linskens te brullen, die net als Resimont ontbrak omdat ze al op reis was vertrokken. “Kiki is mijn beste maatje en ik wil een video voor haar maken. Dus iedereen nu: ‘Ki-ki! Ki-ki! Ki-ki’” Vanloo werd op haar wenken bediend.

Zowat elke Cat geloofde haar ogen niet. In Israël en Slovenië speelden ze voor soms lege tribunes, zo wisten ze niet echt hoe het EK bij de Belgen leefde. “Ik had écht niet gedacht dat er zoveel volk zou zijn,” kirde Vanloo. “Ik ging altijd zelf Club Brugge toejuichen op de markt als ze kampioen werden en nu maak ik dat zelf mee. Hoe zot is dat! Echt een droom die uitkomt.” Ook Allemand daalde met glinstertjes in de ogen weer de trappen af. “Que du bonheur. Niets dan geluk. Het was in een vingerknip voorbij, maar het is toch een dag die we niet snel zullen vergeten. Om dit te kunnen delen met de fans... want die beker is ook van hen.”

Volledig scherm © Photo News

En Meesseman? Die stopte niet met handtekeningen te geven, in filmpjes verjaardagswensen in te spreken, selfies te nemen, interviews te geven - het leek wel eindeloos. Haar moeder, Sonja Tankrey, die zag het geamuseerd aan. “Ik durf wedden dat ze straks, in het donker en als ongeveer iedereen al weg is, nog als enige handtekeningen aan het geven zal zijn. Tot de allerlaatste fan. Maar ja, da’s Emma, hé.” Une grande dame. In alle betekenissen van het woord. “En nu?” Meesseman haalde schouders op. “Rusten. En genieten. Want geschiedenis kunnen schrijven, dat is echt wel het allermooiste.”

Meesseman blijft handtekeningen zetten

En of Emma Meesseman de daad bij het woord voegde. De kapitein van de Belgian Cats bleef signeren voor veelal jonge fans op de Grote Markt in Brussel. In die mate zelfs dat de polite haar vroeg om na 2 uur te stoppen met handtekeningen uitdelen. Het was immers hoog tijd dat de Grote Markt weer ontruimd werd.

Volledig scherm Emma Meesseman deelde handtekeningen uit dat het een lieve lust was. © Instagram

Volledig scherm © Photo News

KIJK. Trotse Emma Meesseman op de huldiging

Liveblog bekijk belangrijke updates 3.500 fans De Cats signeren nog voor de fans op de Grote Markt. Naar schatting kwamen rond de 3.500 supporters het feestje bijwonen. Cats signeren op Grote Markt in Brussel. © VH Cats signeren op Grote Markt in Brussel. © VH Cats signeren op Grote Markt in Brussel. © VH © Photo News © BELGA © BELGA © BELGA © Photo News KIJK. Julie Vanloo: "Deze week alle remmen los" Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. KIJK. Cats sluiten af op het balkon met 'Viking Clap' Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Cats nu naar Grote Markt De balkonceremonie zit erop. De Cats gaan nu naar beneden om handtekeningen uit te delen en te poseren met de fans. KIJK. Meesseman bedankt publiek Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. KIJK. Grote Markt ontploft wanneer Meesseman op balkon komt Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Feest Het feestje begint. Er wordt geklapt en gezongen. Meesseman showt de Europese kampioenentrofee. Hoe het met mijn opa is? Hij is blij dat ik weer thuis ben, tegelijk zou hij niet kunnen geloven wat ik hier nu zie. Dankuwel! Emma Meesseman MVP Meesseman Na Julie Allemand maakt de Grote Markt zich op voor de kapitein en sterspeelster: Emma Meesseman. "MVP, MVP, MVP", scanderen de fans. Enhousiaste Vanloo Julie Vanloo krijgt haar moment en hitst het publiek nog even op. De Cats genieten met volle teugen van hun moment de gloire. Ook afwezigen krijgen hun moment Er niet bij, maar ook even hun naam op de Grote Markt van Brussel gescandeerd. Kyara Linskens en Laure Resimont. Vraagjes Elke Cat die naar voren wordt geroepen krijgt een vraag. Elise Ramette moest onthullen wie volgens haar de grappigste Cat is: "Mijn roomie Maxuella Lisowa." Diezelfde Lisowa geeft geen blijk van bescheidenheid: "Wie de beste danser is bij de Cats? Bah, ik." Dit is zo cool, bedankt allemaal! Becky Massey Ramette als eerste De stafleden staan op het balkon, nu is het aan de Cats. Elise Ramette is de eerste op het balkon. "Ik ben een klein beetje van de kaart, dit is ongelofelijk." Hoe het voelde om Frankrijk te verslaan. Wil je me dood of zo? Neen serieus, ik ben vooral blij dat ik de Cats naar de titel kon leiden. Rachid Méziane Coach op balkon Bondscoach Rachid Méziane komt op het balkon. De 3x3 Lions hebben ondertussen hun moment gehad. Mama Meesseman tussen fans Opvallende aanwezige tussen de fans op de Grote Markt: Sonja Tankrey. De mama van Emma Meesseman staat klaar om haar dochter toe te juichen. © VH De verzamelde fans op de Grote Markt in Brussel. © VH © Photo News © Photo News 3x3 Ook de 3x3 Lions worden gehuldigd voor hun zilveren medaille op de Europese Spelen. Thibaut Vervoort, Dennis Donkor, Bryan De Valck, Caspar Augustijnen en bondscoach Steve Ibens worden in de bloemetjes gezet. KIJK. Fans wachten op balkonceremonie Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven. Ook ereronde De Cats worden rond 19.15u op het balkon verwacht, een halfuur later komen ze naar beneden en doen ze een ereronde op de Grote Markt.

laad meer

Volledig scherm Julie Vanloo. © VTM Nieuws