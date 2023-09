KIJK. “Bekochte” Dubois gaat in beroep na megakamp tegen winnende Usyk en controverse rond eventuele slag onder de gordel

De entourage van Daniel Dubois (25) heeft officieel beroep aangetekend tegen de uitslag van het controversiële titelkamp tegen Oleksandr Usyk (36). Op 26 augustus versloeg de Oekraïner de elf jaar jongere Brit, maar achteraf was Dubois verontwaardigd over een beslissing van de arbitrage - onder de gordel of niet? Hij hoopt dat het resultaat teniet wordt gedaan en er een herkansing volgt.

In ronde vijf van het kamp deed Dubois z'n opponent in elkaar krimpen van de pijn. Volgens Usyk en de ref deelde Dubois een slag onder de gordel uit. Usyk kreeg daarom meerdere minuten om te herstellen, maar daar was Dubois het niet mee eens. Na de kamp gaven de Brit en zijn entourage aan dat het zeker geen slag onder de gordel was en dat hij de zege had moeten krijgen wegens een knock-out. Ze voelden zich bekocht en eisten een rematch. Bekijk hieronder het controversiële moment én de beslissing van de kamp in de negende ronde.

Een kleine twee weken later voegen Dubois en co. de daad bij het woord. Ze tekenen officieel beroep aan bij de WBA (World Boxing Association) in de hoop het resultaat terug te draaien en een rematch in te lassen. De boksbond laat weten de zaak te bestuderen en tijdig te communiceren.

Usyk won uiteindelijk dus het kamp door een knock-out in de negende ronde. De Oekraïner heeft de wereldtitel in het zwaargewicht sinds 25 september 2021 in handen door Anthony Joshua te verslaan. Sindsdien heeft de Oekraïner meerdere kampioensgordels (WBA, IBF en WBO) in zijn bezit. In mei 2022 kreeg Joshua een kans om zijn wereldtitel te heroveren, maar ook die rematch werd gewonnen door Usyk.

Als de WBA het protest niet aanvaardt, is een krachtmeting tussen Usyk en WBC-kampioen Tyson Fury mogelijk. Iets waar elke boksliefhebber naar uitkijkt. De Oekraïner zette de deur na het duel met Dubois alvast wagenwijd open. “Ik ben klaar voor Tyson Fury. Dubois? Ik heb zijn kracht niet gevoeld, alleen in mijn ballen...”

