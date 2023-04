KIJK. Bashir Abdi strandt op zucht van nieuw Europees record en moet zelfs overgeven, maar viert met dochtertje tweede zege op marathon Rotterdam

Bashir Abdi (34) heeft voor de tweede keer in zijn carrière de marathon van Rotterdam gewonnen. De Gentenaar rekende in de slotkilometers af met de Keniaan Victor Kiplangat. Met 2u03:48 zette Abdi net geen nieuwe Europese recordtijd neer op de marathon.

KIJK. Abdi ging tot het uiterste, maar pakt nét geen nieuw Europees record

Halverwege passeerde de kopgroep met Bashir Abdi in 1u02:15. Iets te traag dus, maar na 30 km plaatste Abdi samen met de Keniaan Timothy Kiplagat een stevige versnelling. Ze bleven nog met z’n tweeën over. Abdi was de sterkste, maar kwam net tekort voor het Europees record van 2u03:36. De Gentenaar won zo wel voor de tweede keer de marathon van Rotterdam.

Dat Abdi tot het uiterste ging in Rotterdam, bleek meteen na de finish toen hij moest overgeven. Al maakte de teleurstelling snel plaats voor trots, toen Abdi met zijn dochtertje Kahdra enthousiast het publiek ging groeten. Kiplangat finishte als tweede in 2u03:50, de Nederlandse titelverdediger Abdi Nageeye was derde in 2u05:32.

Volledig scherm © ANP

Ook ex-Europees kampioen Koen Naert, onze andere landgenoot in Rotterdam, maakte indruk. Hij werd zesde en met een tijd van 2u06:56 verbeterde hij zijn persoonlijk record met meer dan veertig seconden. Hij is daarmee net als Abdi geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. De limiet staat op 2u08:10. Op de Belgische ranking aller tijden springt Naert over Vincent Rousseau naar de tweede plaats.

Thomas De Bock liep een persoonlijk record van 2u10:17, maar haalde de WK-limiet van 2u09:40 niet. Bij de vrouwen dook Astrid Verhoeven met 2u31:34 vijf seconden onder haar persoonlijk record. De WK-limiet is 2u28:00, de OS-limiet 2u26:50.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © Photo News