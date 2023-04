KIJK. “Als hij nu nog verliest, zou dat een enorm litteken zijn voor Si”: O’Sullivan vraagt zich af of tegenstander van Brecel niet “bezwijkt onder de druk”

“Ik weet niet hoe die jongen (Si, red.) zich nu zal voelen. Zeker na die misser op groen”, aldus O’Sullivan, die gisteravond analist was op Eurosport. “Hij liet een prima kans liggen om 9-15 voor te komen. We weten zeer weinig over Si, dus het is moeilijk in te schatten wat dit met hem zal doen. Hij komt eigenlijk uit het niets. Is hij aan het bezwijken onder de druk? Het zou zomaar kunnen dat hij in de laatste sessie instort en 17-15 verliest. Dat zou ook meteen een enorm litteken zijn voor die jongen, want hij leek al met anderhalf been in de finale te staan. Dit zou alleszins de instorting der instortingen zijn.”