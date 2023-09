KIJK. ‘5 Star’ Trevin Jones haalt het na felbevochten kamp bij debuut in Cage Warriors tegen Wilson Reis

Erling Haaland uitgedaagd door ‘meest sexy atlete ter wereld’ Alica Schmidt: “Laat ons zien wie de snelste is”

Originele vraag van de Noorse krant Dagbladet op het WK atletiek aan Alica Schmidt (24), atlete die veel meer Instagram en internetfenomeen is dan dat ze hoge ogen gooit in de absolute atletiektop. Of ze het Noorse fenomeen Erling Haaland zou kloppen in een 400 meter-race, het favoriete onderdeel van Schmidt? Daar moest de Duitse, die de titel van 'meest sexy atlete ter wereld’ op zich gekleefd zag, niet lang over nadenken.