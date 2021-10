Kickbokser Ben Saddik straks weer oog in oog met rivaal Verhoeven na bizar jaar: “Wat Rico zegt doet me echt niks”

De Belgisch-Marokkaanse kickbokser paste zich na de beslissing van organisator Glory snel aan. “Ik vind het heel vervelend voor Overeem, ik heb hetzelfde meegemaakt", zegt Saddik in bovenstaande video. “Maar toen ik werd gevraagd om in te vallen heb ik gelijk ‘ja’ gezegd. Natuurlijk wil je die wedstrijd. Het wordt mij een week van tevoren in mijn handen gegeven. Geweldig.”

Het feit dat hij nu vijf ronden moet vechten in plaats van drie baart hem geen zorgen. “Een wedstrijd is een wedstrijd, en je bent voorbereid op het gevecht zelf. Je kan niet voorbereid zijn op twee, drie of vier rondes. Ik ben klaar voor het grote gevecht, in mijn hoofd ook. Ik twijfel er niet aan of deze wedstrijd op het juiste moment komt, ik maak me nul zorgen.”

Quote Wat ik in het verleden heb gedaan was een momentopna­me. Je moet eigenlijk een voorbeeld zijn voor jongeren, voor heel de wereld. Jamal Ben Saddik

Dat Verhoeven en Ben Saddik geen vrienden zijn, is zacht uitgedrukt. Verhoeven werd tijdens een persconferentie ooit bespuwd door Ben Saddik (zie video onder), en Rico zelf noemde de Belg laatst ‘onsportief’. Het publiek in de Gelredome verwacht vuurwerk van de twee rivalen. “Ik hou me niet bezig met wat er rondom de ring speelt, ik focus me op de wedstrijd zelf”, zegt Saddik. “Wat Rico zegt doet me echt niks. En wat ik in het verleden heb gedaan was een momentopname. Je moet eigenlijk een voorbeeld zijn voor jongeren, voor heel de wereld.”

Twee keer eerder namen ze het tegen elkaar op. De eerste partij vond in 2011 plaats en werd gewonnen door Ben Saddik. Vier jaar geleden nam Verhoeven wraak. De kampioen trakteerde de Belg op een vernietigende knock-out.

Bijzonder jaar

Eerder dit jaar stond er al een gevecht tussen Saddik en Verhoeven gepland, maar dat ging niet door vanwege een rugblessure aan de kant van onze landgenoot. Voor de 31-jarige Ben Saddik bleek die blessure het begin van een bizar jaar. Hij zat anderhalve maand in hechtenis vanwege zijn vermeende betrokkenheid in de grootschalige ‘Operatie Sky’, naar de door criminelen gebruikte cryptodienst die door de politie werd gekraakt.

Hoewel hij weer op vrije voeten is, blijft hij verdachte in de zaak. Tot overmaat van ramp moest de kickbokser, die in het verleden twee keer de diagnose schildklierkanker kreeg, onder het mes omdat er opnieuw klieren werden aangetroffen die niet in orde waren. Tijdens de nasleep daarvan kreeg hij te maken met een depressieve gevoelens, die hij pas sinds kort de baas is.

Lees ook: