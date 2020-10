Khabib zwaait af in stijl: UFC-vechter laat na om arm van opponent te breken voor ogen van diens speciaal overgevlogen ouders

UFCDat heet dan afscheid nemen in stijl. In zijn laatste kamp in het UFC spaarde Khabib Nurmagomedov (32) zijn tegenstander Justin Gaethje van groter leed door hem het bewustzijn te laten verliezen in plaats van zijn arm te breken. Dat laatste wou Khabib de Amerikaan (31) in Abu Dhabi niet aandoen voor de ogen van diens ouders. De Rus verloor zelf eerder dit jaar zijn vader - de reden ook waarom hij de actieve sport vaarwel zegt.

In de tweede ronde tegen Gaethje toonde Khabib tijdens UFC 254 nog maar eens wie er de voorbije jaren de sterkste Mixed Martial Arts-vechter bij de lichtgewichten was. Op ‘Fight Island‘ in het Flash Forum in Abu Dhabi liet hij in een zogenaamde driehoeksbeweging (‘triangle choke’) Gaethje stikken. Goed voor zijn 29ste zege. Niet één keer kregen ze Khabib klein. En de titelstrijd tegen Gaethje had ook nog wat sneller afgelopen kunnen zijn. Als de familie van Gaethje niet in de tribunes had gezeten. De kamp was dan wel achter gesloten deuren, enkele selecte gasten mochten wel binnen. Zo had Gaethje zijn ouders in business class laten overvliegen, vastberaden om genoeg aan het gevecht over te houden opdat zijn moeder na 35 jaar dienst als postbode met pensioen kon gaan.

Toen Khabib zijn opponent vast had in een armklem, één van zijn absolute specialiteiten en ook de favoriete aanval van zijn vader, had hij de woorden van Gaethje vóór de kamp maar al te goed in het hoofd zitten. “Onder geen enkele omstandigheid zal ik opgeven door ‘af te tikken’”, had die gezegd.

Volledig scherm © EPA

Het is Daniel Cormier, gewezen MMA-vechter en huidig analist bij Fox Sports, die dat onthulde. “Khabib vertelde me dat hij de interviews van Gaethje in de aanloop naar de kamp bekeken had, waaronder dat ene bewuste zinnetje. Dus wanneer hij hem steeds verder beet had in die armklem, liet hij na die verder uit te oefenen en maakte hij de switch naar de driehoekmethode om hem even het bewustzijn te laten verliezen. ‘Ik wou hem niet zo zwaar laten afzien met zijn moeder en vader die toekeken. Nu kwam hij na een tik tegen het hoofd weer bij bewustzijn’, vertelde Khabib. Dat je nog zo’n afweging kan maken in het heetst van de strijd, is simpelweg ‘crazy’.”

Volledig scherm Oktober 2018: Team Khabib in al zijn glorie, met rechts vader Abdulmanap Nurmagomedov. © AFP

Khabib, die enkele weken voor de kamp nog in het hospitaal verbleef met enkele gebroken voetbeentjes, doet zo zijn reputatie als echte familieman alle eer aan. De voorbije zomer verloor hij zijn papa Abdulmanap aan de gevolgen van Covid-19. De gerenommeerde MMA-coach uit Dagestan verloor op 57-jarige leeftijd de strijd tegen corona na een gevecht van 2,5 maanden. Dat zette Khabib ertoe aan te stoppen. Zonder zijn vader, zijn mentor en de man die hem al vanaf zijn achtste coachte aan zijn zijde, hoefde het voor ‘The Eagle’ niet meer. 'Team Khabib’ onthoofd.

In tranen kondigde hij zijn afscheid aan de sport aan. Als een van de allergrootste MMA-vechters ooit. Enorm populair ook, met maar liefst 25 miljoen volgers op louter Instagram. Zelfs Gaethje, zonder gebroken arm dus, die hem kwam troosten - het UFC op z’n best. De klasse in de lichtgewichten ‘de zijne’. Zo was hij de enige vechter die erin slaagde drie opeenvolgende titelkampen via ‘submission’ te beslechten. Vraag dat maar aan Dustin Poirier, Conor McGregor en Justin Gaethje.

