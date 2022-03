Kevin Durant haalt nogmaals uit naar fan: “Zitten en zwijgen!”

NBA“Kev, you’ve got to take this game over!”, riep een Nets-fan allicht goedbedoeld naar Kevin Durant. “You’ve got to shut the f*** up and sit down!”, diende KD hem van antwoord. Durant heeft geen aanmoedigingen nodig, en al zeker niet iemand die hem vertelt wat te doen. Het is niet de eerste keer dat hij uitvliegt tegen supporters, en het zal zeker niet de laatste keer zijn.